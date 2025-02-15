Исторический наличник украсил Домик Каширина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

На музее детства Максима Горького, известном как Домик Каширина, появился старинный наличник. Об этом сообщили в телеграм-канале АНО "Асирис".

Деревянный элемент стал частью экспозиции благодаря специалистам "Школы реставрации". Он — один из 14 наличников, ранее снятых с дома №272 на улице Максима Горького. После бережной реставрации его установили на музей, расположенный на Почтовом съезде.

Отличительной особенностью этого наличника является его орнамент. Декор удивительным образом напоминает оправу иконы, которую будущий писатель видел в детстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может появиться музей городецкой росписи.