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Экономика

Средний доход в Нижнем Новгороде вырос до 68 тысяч рублей

17 февраля 2025 08:44  [63] Экономика

В четвертом квартале 2024 года средний доход на одного жителя Нижнего Новгорода составил 68 тысяч рублей в месяц. Такие данные представил Финансовый университет при правительстве России.  

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился на 17%. По уровню среднедушевого дохода среди городов-миллионников столица Приволжья заняла пятое место.  

Лидерами рейтинга стали Москва (100 тысяч рублей в месяц), Красногорск (86 тысяч) и Санкт-Петербург (85 тысяч). Самый значительный рост доходов зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (31%), Кызыле (29%) и Ростове-на-Дону (28%).  

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области самый заметный рост зарплатных предложений отмечен в сфере топ-менеджмента.

Также мы рассказывали, что нижегородские компании стали чаще нанимать на работу школьников.

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Теги:
Доходы Зарплата
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