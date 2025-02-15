Средний доход в Нижнем Новгороде вырос до 68 тысяч рублей Экономика

В четвертом квартале 2024 года средний доход на одного жителя Нижнего Новгорода составил 68 тысяч рублей в месяц. Такие данные представил Финансовый университет при правительстве России.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился на 17%. По уровню среднедушевого дохода среди городов-миллионников столица Приволжья заняла пятое место.

Лидерами рейтинга стали Москва (100 тысяч рублей в месяц), Красногорск (86 тысяч) и Санкт-Петербург (85 тысяч). Самый значительный рост доходов зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (31%), Кызыле (29%) и Ростове-на-Дону (28%).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области самый заметный рост зарплатных предложений отмечен в сфере топ-менеджмента.

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