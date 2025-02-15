Средний доход в Нижнем Новгороде вырос до 68 тысяч рублей

В четвертом квартале 2024 года средний доход на одного жителя Нижнего Новгорода составил 68 тысяч рублей в месяц. Такие данные представил Финансовый университет при правительстве России.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился на 17%. По уровню среднедушевого дохода среди городов-миллионников столица Приволжья заняла пятое место.
Лидерами рейтинга стали Москва (100 тысяч рублей в месяц), Красногорск (86 тысяч) и Санкт-Петербург (85 тысяч). Самый значительный рост доходов зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (31%), Кызыле (29%) и Ростове-на-Дону (28%).
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области самый заметный рост зарплатных предложений отмечен в сфере топ-менеджмента.
Также мы рассказывали, что нижегородские компании стали чаще нанимать на работу школьников.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+