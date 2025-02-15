Пособия семьям призывников проиндексировали в Нижегородской области на 9,5% Общество

С 1 февраля 2025 года на 9,5% выросли пособия членам семей военнослужащего. Об этом сообщили в Социальном фонде России по Нижегородской области.

Так, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, обучающегося на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения повысилось до 42 665 рублей. А ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — до 18 285 рублей.

Увеличен и размер ежегодной выплаты на летний оздоровительный отдых ребенка военнослужащего до 38 836,31 рубля. В ведомстве напомнили, что воспользоваться ей могут раз в год учащиеся общеобразовательных школ до достижения ими возраста 18 лет.

Документы на выплаты можно подать лично в клиентской службе, МФЦ или на портале госуслуг.

С вопросами можно обращаться в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области по бесплатному номеру 8 (800) 100-00-01 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а также в пятницу с 08:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России проведут две индексации военных пенсий.