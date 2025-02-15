Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2025 12:13  [12] Мизулина забила тревогу из-за концерта 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 11:54  [68] Нижегородцам рассказали о новшествах в поликлиниках
17 февраля 2025 11:36  [94] Безработных нижегородцев предупредили о новом виде мошенничества
17 февраля 2025 11:21  [87] Более 4,5 тысячи нижегородцев получили медицинскую помощь в «Поезда здоровья» с начала года
17 февраля 2025 11:10  [119] Пособия семьям призывников проиндексировали в Нижегородской области на 9,5%
17 февраля 2025 11:00  [167] Пять новых гостиниц построят с льготным кредитованием в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 10:29  [238] Новым и.о. прокурора Дзержинска стал Иван Бацин
17 февраля 2025 10:26  [108] В мулинском военном госпитале поздравили военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества
17 февраля 2025 10:13  [127] Морозная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе
17 февраля 2025 09:10  [179] Исторический наличник украсил Домик Каширина в Нижнем Новгороде
Общество

Пособия семьям призывников проиндексировали в Нижегородской области на 9,5%

17 февраля 2025 11:10  [119] Общество

С 1 февраля 2025 года на 9,5% выросли пособия членам семей военнослужащего. Об этом сообщили в Социальном фонде России по Нижегородской области.

Так, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, обучающегося на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения повысилось до 42 665 рублей. А ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — до 18 285 рублей.

Увеличен и размер ежегодной выплаты на летний оздоровительный отдых ребенка военнослужащего до 38 836,31 рубля. В ведомстве напомнили, что воспользоваться ей могут раз в год учащиеся общеобразовательных школ до достижения ими возраста 18 лет.

Документы на выплаты можно подать лично в клиентской службе, МФЦ или на портале госуслуг.

С вопросами можно обращаться в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области по бесплатному номеру 8 (800) 100-00-01 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00,  а также в пятницу с 08:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России проведут две индексации военных пенсий.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Социальные выплаты Социальный фонд
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2025 13:33  [524] Нижегородским пенсионерам пересчитают пенсии с учетом доиндексации
03 февраля 2025 12:12  [669] Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы
31 января 2025 09:59  [2011] В 2025 году в России проведут две индексации военных пенсий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph