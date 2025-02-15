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Экономика

Убытки судостроительного завода "Красное Сормово" в 2024 году выросли в 2,5 раза

17 февраля 2025 12:25  [5] Экономика

Судостроительный завод "Красное Сормово" в 2024 году зафиксировал двукратное увеличение чистого убытка по сравнению с 2023 годом, который составил почти 3,5 млд рублей. Эти данные содержатся в бухгалтерском отчёте компании.

Выручка предприятия за прошлый год выросла на 63,5%, достигнув почти 13,9 млрд. Долгосрочные обязательства компании за отчётный период увеличились на 3,4 млрд рублей.

Также из документа следует, что в декабре прошлого года судостроительное предприятие получило субсидию от Минпромторга России в сумме 301 млн рублей. Деньги предназначены для частичного возмещения фактических затрат на строительство судов для нужд рыбного промысла.

Ранее сообщалось, что и.о. гендиректора "Красного Сормова" стал Борис Петров. Ранее занимавшего пост гендиректора Станислава Кругляшова, совет директоров завода "Красное Сормово" отправил в отставку.

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Теги:
Красное Сормово
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