Новый сухогруз проекта RSD59 заложили на "Красном Сормове" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Первую секцию очередного серийного сухогруза проекта RSD59 заложили на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

Как отметили на предприятии, проект RSD59 стал очень востребованным, и к настоящему времени уже построено пять серий сухогрузов.

В следующем году АО "Объединенная судостроительная корпорация" планирует направить средства для обновления и увеличение производственных мощностей завода "Красное Сормово".

Гендиректор судоверфи Станислав Кругляшов уточнил, что инвестиционная программа предусматривает техническое перевооружение корпусообрабатывающего цеха, сборочно-сварочного производства, строительство камер очистки и окраски, удлинение достроечной набережной.

"Также планируется модернизировать складское хозяйство и инженерную инфраструктуру предприятия. Это позволит "Красному Сормову" перейти на крупноблочное потоковое строительство судов с высокой степенью насыщенности блоков – до 20 сухогрузов в год", - пояснил Кругляшов.

Напомним, контракт на строительство в Нижнем Новгороде 34 сухогрузов заключен в ходе ПМЭФ-2023.

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Длина сухогруза проекта RSD59 составляет 141 метр, ширина -16 метров. Дедвейт в реке - 5112 тонн, а в море - 7445 тонн. Скорость - 10,2 узла.

Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".