Нижегородцам разъяснили новые правила налогообложения вкладов Экономика

В УФНС России по Нижегородской области разъяснили изменения в налогообложении процентов по банковским вкладам, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.

Теперь налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам рассчитывается по обновленной схеме. Если срок вклада при его открытии превышает 15 месяцев, а проценты начисляются только в конце срока, необлагаемый минимум будет определяться по годам действия договора, а не за весь период сразу.

Если в течение одного налогового периода доход от вклада не превышает установленного лимита, его остаток можно перенести на следующие налоговые периоды.

Пример расчета налога

Допустим, 1 февраля 2023 года гражданин открыл вклад в размере 2,5 млн рублей под 8% годовых сроком на 18 месяцев. Банк начислил ему проценты в июле 2024 года, выплата составила 300 тыс. рублей.

Необлагаемый лимит на проценты по вкладам за этот период рассчитывается так:

- 2023 год – 150 тыс. рублей (ключевая ставка на 01.12.2023 – 15%)

- 2024 год – 210 тыс. рублей (ключевая ставка на 01.11.2023 – 21%)

Поскольку в 2023 году проценты не начислялись, весь лимит переносится на 2024 год, где он суммируется с новым лимитом и составляет 360 тыс. рублей.

Так как начисленные проценты (300 тыс. рублей) не превышают этот лимит, налог с них не взимается. Если в 2024 году больше вкладов не было, то на 2025 год можно перенести остаток лимита в размере 60 тыс. рублей.

Передача информации в налоговые органы

Согласно обновленному Налоговому кодексу, банки обязаны предоставлять в налоговые органы разбивку выплаченных процентов по каждому физическому лицу.

Для вкладов со сроком более 15 месяцев и начислением процентов в конце срока информация передается не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Например, сведения о процентных доходах за 2023 год банки должны направить в налоговую до 1 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут вернуть до 150 тысяч рублей за лечение и обучение детей.