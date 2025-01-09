Нижегородцы могут вернуть до 150 тысяч рублей за лечение и обучение детей Экономика

В Нижегородской области увеличился размер социальных налоговых вычетов, что позволяет родителям компенсировать расходы на образование, лечение и занятия спортом. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Максимальный размер возврата теперь составляет 150 тысяч рублей. Наибольший вычет предусмотрен для образовательных услуг: сумма на одного ребенка выросла с 50 до 110 тысяч рублей. Получить компенсацию могут не только родители, но и супруги, братья или сестры ребенка.

Оформить налоговый вычет можно двумя способами: подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по итогам года или предоставив работодателю справку из ФНС, что позволит получать зарплату без удержания НДФЛ.

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