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Экономика

Нижегородцы могут вернуть до 150 тысяч рублей за лечение и обучение детей

31 января 2025 09:50  [144] Экономика

В Нижегородской области увеличился размер социальных налоговых вычетов, что позволяет родителям компенсировать расходы на образование, лечение и занятия спортом. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.  

Максимальный размер возврата теперь составляет 150 тысяч рублей. Наибольший вычет предусмотрен для образовательных услуг: сумма на одного ребенка выросла с 50 до 110 тысяч рублей. Получить компенсацию могут не только родители, но и супруги, братья или сестры ребенка.  

Оформить налоговый вычет можно двумя способами: подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по итогам года или предоставив работодателю справку из ФНС, что позволит получать зарплату без удержания НДФЛ.

Ранее нижегородцам объяснили новые правила назначений пособий на детей в 2025 году.

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Теги:
Деньги Дети Налоги
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