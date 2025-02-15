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Экономика

Строительство производства твердосплавного инструмента стартовало в ОЭЗ "Кулибин"

17 февраля 2025 13:39  [53] Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Инвестор начал строительство производства твердосплавного инструмента и технологической оснастки на территории особой экономической зоны (ОЭЗ)"Кулибин" в Дзержинске.

Как сообщает Корпорация развития Нижегородской области, проект, который реализует ООО "Аксис" (ранее – "НПО "Красный Октябрь", входит в группу компаний "Инструмент"), одобрен экспертным советом ОЭЗ.

Завод будет выпускать твердосплавные стержни, фрезы, сверла, развертки и вставки. Объем инвестиций – более 3 млрд рублей, будет создано 442 рабочих места. Планируется строительство промышленного комплекса из трех корпусов общей площадью более 60 тысяч кв. м. Первый этап строительства планируется завершить в этом году. Объем производства – около 1500 тонн продукции в год.

По словам гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, территория ОЭЗ активно развивается. Приближается к концу строительство производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей ООО "РусСилика". Другие заводы находятся в строительном цикле, ведется работа по созданию инженерной инфраструктуры.

Напомним, управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области". Особо экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Площадь ОЭЗ увеличена в 10 раз до 724,7 га, подана заявка на расширение на участок в 126 га. В состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "СинтезОка". Экспертный совет прошли 38 компаний.

Ранее сообщалось, что еще один завод построят на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.

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Теги:
инвесторы Корпорация развития
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