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Экономика

Почти 90 млн рублей выделено на модернизацию сходов станции метро "Заречная"

17 февраля 2025 14:10  [108] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 90 млн рублей выделено на модернизацию четырёх наземных крытых павильонов станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде.

По данным портала госзакупок, электронный аукцион на выполнение этих работ проводит муниципальное предприятие "Нижегородское метро". Согласно информации, подрядная организация должна будет привести в надлежащий вид сходы №№1, 2, 4 и 6. В частности, победителю конкурса предстоит создать крытые наземные павильоны, а также оснастить их подъемными платформами для людей с ограниченными возможностями.

Итоги аукциона подведут 28 февраля. Ремонтные работы на сходах №1 и №2 должны быть завершены к 21 июля, на сходах №4 и №6 — к 19 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что ремонт на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" завершат к марту.

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Теги:
Госзакупки Метро
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