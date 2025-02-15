Почти 90 млн рублей выделено на модернизацию сходов станции метро "Заречная" Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 90 млн рублей выделено на модернизацию четырёх наземных крытых павильонов станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде.

По данным портала госзакупок, электронный аукцион на выполнение этих работ проводит муниципальное предприятие "Нижегородское метро". Согласно информации, подрядная организация должна будет привести в надлежащий вид сходы №№1, 2, 4 и 6. В частности, победителю конкурса предстоит создать крытые наземные павильоны, а также оснастить их подъемными платформами для людей с ограниченными возможностями.

Итоги аукциона подведут 28 февраля. Ремонтные работы на сходах №1 и №2 должны быть завершены к 21 июля, на сходах №4 и №6 — к 19 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что ремонт на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" завершат к марту.