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Общество

8 млн рублей выделено на расчистку муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода

18 февраля 2025 08:00  [45] Общество

Департамент экономического развития и инвестиций администрации мэрии Нижнего Новгорода ищет подрядчика для ручной расчистки территорий муниципальных кладбищ столицы Приволжья. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта — 8 миллионов рублей.

В объявлении указано, что так как невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, оплата будет проводится по факту выполненных работ. Начальная стоимость расчистки квадратного метра составляет 9,3 рубля.

Ранее сообщалось, что более 6 млн рублей выделено для покоса травы на кладбищах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Госзакупки Кладбище
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