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Нижегородский врач предупредила об опасности "ветряночных вечеринок"

17 февраля 2025 14:26  [112] Общество

В России с начала 2025 года отмечается рост заболеваемости ветряной оспой среди детей. Как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", на фоне ухода из страны производителей вакцин "Варилрикс" и "Варивакс" родители стали чаще устраивать так называемые "ветряночные вечеринки" – сознательно приводить здоровых детей к заболевшим, чтобы те заразились и переболели в детском возрасте. Особенно популярны такие мероприятия в феврале и марте.  

Инфекционист Екатерина Кулова предостерегает от подобных методов: никто не может предсказать, как организм ребёнка отреагирует на инфекцию. Врач рекомендует избегать контакта с заболевшими и ждать появления вакцины.  

"Ветрянка может протекать в тяжёлой форме. А если ребёнок в момент заражения уже болен или находится в инкубационном периоде другой инфекции, это может привести к серьёзным осложнениям", – подчеркнула специалист.  

Тем, кто уже столкнулся с болезнью, врач советует обрабатывать высыпания каламином, неотанином или циндолом вместо зелёнки – под ней не видно сыпи, а значит, можно пропустить начало воспалительного процесса.  

Кроме того, Кулова развеяла популярный миф о запрете водных процедур при ветрянке. По её словам, принимать душ не только можно, но и нужно, однако без мочалок и губок, чтобы не разнести инфекцию. Также рекомендуется коротко стричь ногти, чтобы минимизировать расчесы.

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Теги:
Медицина и здоровье
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