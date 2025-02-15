Любовный приворот обернулся для нижегородца потерей 45 тысяч рублей

Житель Павлова потерял свои сбережения после проведенного обряда "приворота".
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, несколько гадалок предлагали 52-летнему мужчине укрепить его отношения с возлюбленной.
Проведение магического любовного ритуала необходимо было поддержать финансово. Мужчина пошел на поводу у дистанционных аферисток и перевел на указанные реквизиты 45200 рублей.
Не получив обещанного результата, мужчина попытался связаться с гадалками, но они пропали. Расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, что нижегородец лишился 34 тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги.
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