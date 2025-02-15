Любовный приворот обернулся для нижегородца потерей 45 тысяч рублей Происшествия

Житель Павлова потерял свои сбережения после проведенного обряда "приворота".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, несколько гадалок предлагали 52-летнему мужчине укрепить его отношения с возлюбленной.

Проведение магического любовного ритуала необходимо было поддержать финансово. Мужчина пошел на поводу у дистанционных аферисток и перевел на указанные реквизиты 45200 рублей.

Не получив обещанного результата, мужчина попытался связаться с гадалками, но они пропали. Расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нижегородец лишился 34 тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги.