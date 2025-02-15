Партия льняных семян из Нижегородской области не прошла проверку для экспорта Общество

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Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели проверку семян масличных культур, предназначенных для экспорта в Республику Беларусь. Исследования касались качества и безопасности продукции.

В ходе анализа было изучено три пробы. Две партии семян, общей массой 119,98 тонны, соответствовали требованиям нормативных документов. Однако партия льняных семян для пищевых целей (1 800 тонн) не прошла контроль – в ней выявили зараженность вредителями, что нарушает требования ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна".

По итогам проверки заявителям выдали протоколы испытаний, на основании которых они должны принять решение о дальнейшей судьбе продукции.

Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты нашли кишечную палочку на мясокомбинате.