Монтажник связи почувствовал недомогание на работе в Кстове и вскоре умер

Монтажник связи-линейщик ООО "Связист", находясь на объекте в Кстове 10 февраля, почувствовал себя плохо.
Как сообщает Гострудинспекция по региону, коллеги вызвали мужчине скорую помощь, которая отвезла монтажника в больницу. К вечеру того же дня в медучреждении мужчина скончался.
Роструд организовал расследование, в ходе которого предстоит выяснить причины и детали случившегося на производстве.
Ранее сообщалось, что на заводе в Заволжье маляр получил тяжелые ожоги во время работы.
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