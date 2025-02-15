В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2025 18:17  [55] Около 31 кв. м жилья приходится на каждого жителя Нижегородской области
17 февраля 2025 18:12  [64] Фестиваль "Система Фест" в Нижнем Новгороде собрал почти 1500 участников
17 февраля 2025 17:58  [92] Монтажник связи почувствовал недомогание на работе в Кстове и вскоре умер
17 февраля 2025 17:39  [108] Тёплый март ожидают синоптики в Нижегородской области
17 февраля 2025 17:20  [125] Подорожал проезд по проходящей через Нижегородскую область трассе М-12
17 февраля 2025 17:00  [143] Три дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 16:53  [149] 77 новых трамваев "МиНиН" поставили в Нижний Новгород при участии ВЭБ.РФ
17 февраля 2025 16:45  [123] В регионе стартовал ежегодный конкурс "Нижегородская семья"
17 февраля 2025 16:20  [153] Партия льняных семян из Нижегородской области не прошла проверку для экспорта
17 февраля 2025 16:00  [237] Два обхода и дублер проспекта Ленина вошли в план концессий на 2025 год
Общество

Монтажник связи почувствовал недомогание на работе в Кстове и вскоре умер

17 февраля 2025 17:58  [92] Общество

Монтажник связи-линейщик ООО "Связист", находясь на объекте в Кстове 10 февраля, почувствовал себя плохо.

Как сообщает Гострудинспекция по региону, коллеги вызвали мужчине скорую помощь, которая отвезла монтажника в больницу. К вечеру того же дня в медучреждении мужчина скончался.

Роструд организовал расследование, в ходе которого предстоит выяснить причины и детали случившегося на производстве. 

Ранее сообщалось, что на заводе в Заволжье маляр получил тяжелые ожоги во время работы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Смертность
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2025 19:46  [1279] Крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде
14 февраля 2025 09:27  [422] На заводе в Заволжье маляр получил тяжелые ожоги во время работы
13 февраля 2025 18:33  [576] Электрогазосварщик тяжело травмировался на работе в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph