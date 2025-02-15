Как сохранить мужское здоровье: советы нижегородского уролога

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С 17 по 23 февраля в России проходит Неделя сохранения мужского здоровья. В рамках нее врач-уролог больницы №33 Ленинского района Нижнего Новгорода Полина Дорофейчук дала НИА "Нижний Новгород" рекомендации, которые помогут мужчинам поддерживать здоровье и активность на долгие годы.
Физическая активность
Движение играет ключевую роль в поддержании мужского здоровья. Регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение, нормализуют обмен веществ и предотвращают застойные явления в предстательной железе. Особенно полезны умеренные кардио- и силовые тренировки, а также простая ходьба в течение дня.
Правильное питание и водный баланс
Сбалансированный рацион — основа работы всех систем организма, включая репродуктивную. В пище должны присутствовать белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях, поскольку именно они участвуют в выработке тестостерона. Также важно выпивать не менее двух литров воды в день для нормального функционирования почек и мочевыделительной системы.
Контроль уровня тестостерона
Тестостерон — главный мужской гормон, влияющий на общее самочувствие, энергию и физическую форму. Его недостаток может привести к бессоннице, раздражительности, снижению работоспособности и даже к остеопорозу. На уровень тестостерона негативно влияет злоупотребление алкоголем, а также хронические заболевания. Контролировать этот показатель помогут регулярные визиты к урологу и эндокринологу.
Отсутствие интимной жизни не идет на пользу организму. Регулярные половые контакты снижают риск застойных явлений в предстательной железе и положительно влияют на гормональный баланс. Однако важно помнить о безопасности: незащищенные контакты могут привести к инфекциям, требующим незамедлительного визита к врачу.
Многие урологические заболевания долгое время протекают бессимптомно, поэтому профилактические осмотры у специалиста — обязательная мера для каждого мужчины. С 2024 года в рамках диспансеризации мужчины репродуктивного возраста проходят обследования у уролога или хирурга, прошедшего подготовку в этой сфере.
При необходимости пациентам назначают дополнительные исследования:
- спермограмму;
- микроскопический анализ микрофлоры;
- лабораторные тесты на инфекции;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки.
Табакокурение негативно сказывается на состоянии сосудов, ухудшая кровообращение, в том числе и в половых органах. Алкоголь в больших дозах также вредит репродуктивному здоровью, снижая уровень тестостерона и ухудшая общее состояние организма.
Профилактика рака предстательной железы
После 45 лет рекомендуется ежегодно сдавать анализ крови на онкомаркеры. Рак предстательной железы — одно из самых распространенных урологических заболеваний, но современные методы диагностики позволяют выявить его на ранних стадиях и успешно лечить.
Соблюдение этих рекомендаций поможет мужчинам сохранять здоровье и активность на долгие годы.
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