Легковушка влетела под КамАЗ на Бурнаковском проезде

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ДТП с участием легкового авто и КамАЗа произошло ранним утром в Нижнем Новгороде на Бурнаковском проезде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, иномарка под управлением 25-летнего мужчины влетела под грузовик сзади.
По предварительной информации, водитель "Ауди ТТ" выбрал небезопасную дистанцию. От удара у легковушки снесло крышу. Мужчину доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые установят все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде.
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