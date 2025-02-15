Легковушка влетела под КамАЗ на Бурнаковском проезде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

ДТП с участием легкового авто и КамАЗа произошло ранним утром в Нижнем Новгороде на Бурнаковском проезде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, иномарка под управлением 25-летнего мужчины влетела под грузовик сзади.

По предварительной информации, водитель "Ауди ТТ" выбрал небезопасную дистанцию. От удара у легковушки снесло крышу. Мужчину доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде.