Сильного половодья весной в Нижегородской области не будет Общество

Сильного половодья весной-2025 в Нижегородской области ждать не стоит. Как сообщается на сайте ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС", обстановка на реках в регионе будет в пределах нормы.

Так, в бассейне реки Вятка значения будут в пределах нормы, а на реках Ока и Ветлуга — ниже нормы.

В целом по ПФО ситуация с половодьем будет стабильной, за исключением трех регионов — Башкирии, Удмуртии и Пермского края.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают тёплый март в Нижегородской области.

Также синоптики дали предварительный прогноз в целом на весну.