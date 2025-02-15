Сильного половодья весной в Нижегородской области не будет

Сильного половодья весной-2025 в Нижегородской области ждать не стоит. Как сообщается на сайте ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС", обстановка на реках в регионе будет в пределах нормы.
Так, в бассейне реки Вятка значения будут в пределах нормы, а на реках Ока и Ветлуга — ниже нормы.
В целом по ПФО ситуация с половодьем будет стабильной, за исключением трех регионов — Башкирии, Удмуртии и Пермского края.
Ранее сообщалось, что синоптики ожидают тёплый март в Нижегородской области.
Также синоптики дали предварительный прогноз в целом на весну.
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