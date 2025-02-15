Тёплый март ожидают синоптики в Нижегородской области

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В первый месяц весны температура воздуха в Нижегородской области будет на один градус выше нормы, сообщили в ФГБУ "Гидрометцентр России" (Москва).
Согласно предварительному прогнозу, в начале марта средняя температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. По наблюдениям с 1991 по 2020 год, нормой считается температура от -2 до -4 градусов.
Кроме того, количество осадков в марте будет меньше среднего многолетнего значения (норма — 25-40 мм).
Ранее сообщалось, что из-за ранней весны в Нижегородской области первых укусов клещей ждут уже в марте.
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