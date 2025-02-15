Три ресторана планируется открыть в Арзамасе Бизнес

Три заведения общепита планируется открыть в Арзамасе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава городского округа Арзамас Александр Щелоков.

По его словам, в городе появятся еще два ресторана и столовая.

Говоря о появлении новых гостиниц, Александр Щелоков отметил, что это "сложная строительная история". В настоящее время в центре города отсутствует подходящее место для возведения нового отеля.

Вместе с тем, власти Арзамаса прорабатывают вопрос о строительстве еще одной гостиницы.

Заместитель главы Арзамаса Александр Матвеев также добавил, что город становится все более туристически привлекательным. По его словам, новые объекты общепита будут появляться, в том числе, в центре города.

Напомним, что нижегородские инвесторы могут получить субсидии на модульные гостиницы. Ранее сообщалось, что система "Безопасный город" будет расширена в Арзамасе.