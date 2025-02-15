Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
18 февраля 2025 12:27  [74] Три ресторана планируется открыть в Арзамасе
17 февраля 2025 18:07  [243] Более 2 700 услуг оказал Центр поддержки экспорта нижегородским компаниям в 2024 году
17 февраля 2025 13:37  [246] Власти Подмосковья запретили алкомаркеты во дворах жилых домов
14 февраля 2025 18:30  [464] РЭЦ приглашает нижегородские предприятия поучаствовать в многоотраслевой деловой миссии в Египет
14 февраля 2025 16:17  [468] МТС и НГТУ имени Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве
14 февраля 2025 16:05  [1379] Еще один завод построят на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
14 февраля 2025 13:06  [521] "Сибур-Кстово" планирует полностью возобновить работу в марте
14 февраля 2025 10:06  [463] Как составить успешную заявку для грантового конкурса, рассказали эксперты на клубе "PROНижний"
14 февраля 2025 09:04  [397] Более 20 предпринимателей Сергачского округа приняло участие во встрече с территориальным управляющим Корпорации развития
14 февраля 2025 07:15  [407] Более 20 нижегородских компаний приняли участие в торгово-закупочной сессии с представителями крупной торговой сети
Бизнес

Три ресторана планируется открыть в Арзамасе

18 февраля 2025 12:27  [74] Бизнес

Три заведения общепита планируется открыть в Арзамасе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава городского округа Арзамас Александр Щелоков.

По его словам, в городе появятся еще два ресторана и столовая. 

Говоря о появлении новых гостиниц, Александр Щелоков отметил, что это "сложная строительная история". В настоящее время в центре города отсутствует подходящее место для возведения нового отеля.

Вместе с тем, власти Арзамаса прорабатывают вопрос о строительстве еще одной гостиницы.  

Заместитель главы Арзамаса Александр Матвеев также добавил, что город становится все более туристически привлекательным. По его словам, новые объекты общепита будут появляться, в том числе, в центре города.

Напомним, что нижегородские инвесторы могут получить субсидии на модульные гостиницы. Ранее сообщалось, что система "Безопасный город" будет расширена в Арзамасе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Гостиницы
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2024 10:42  [951] Новый глэмпинг на 60 номеров построили в Городецком округе при господдержке
07 ноября 2024 17:45  [748] Две гостиницы ОМК в Выксе подтвердили категории в 4 и 3 звезды
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph