Подследственного нижегородца арестовали после отправки на СВО Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали военнослужащего, который уехал на службу в зону специальной военной операции, несмотря на статус подследственного. Дмитрия Гроностайского, обвиняемого в хищениях на оборонном заводе концерна "Алмаз-Антей", вернули из учебной части и отправили в СИЗО. Об этом пишет "Ъ-Приволжье".

Гроностайский работал в охранной структуре завода, а затем оказался фигурантом уголовного дела о краже металла в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб от хищений составил несколько миллионов рублей. Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение, после чего его перевели из СИЗО под домашний арест.

В декабре прошлого года он при содействии сотрудников уголовно-исполнительной инспекции заключил военный контракт. Перед отправкой в мотострелковую дивизию он сдал электронный браслет, однако следователь не был уведомлен об этом. Гроностайского объявили в межгосударственный розыск, так как он считался скрывшимся от следствия.

После задержания в учебном центре Воронежской области его этапировали в Нижний Новгород и арестовали. На заседании по обжалованию меры пресечения обвиняемый пояснил, что неоднократно пытался связаться со следователем перед отбытием, но не получил ответа. В инспекции его заверили, что уведомление следствия они возьмут на себя.

Адвокат Гроностайского заявил, что объявление в розыск было незаконным, так как на момент вынесения постановления следствие уже располагало сведениями о местонахождении подследственного. Однако суд признал розыск правомерным.

Этот случай стал прецедентным в практике отправки подследственных на военную службу. В связи с ситуацией будет проведена проверка действий сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые инициировали отправку Гроностайского на СВО без надлежащего согласования.

Близкие арестованного допускают, что задержание может быть связано с необходимостью получить от него дополнительные показания по делу о хищениях на оборонном заводе.

Ранее сообщалось, что уникальные боевые трофеи из зоны СВО появились в музее Автозаводской школы.