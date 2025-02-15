ГЖД запустит дополнительную электричку Дзержинск — Нижний Новгород Общество

Дополнительная пригородная электричка №6154 будет запущена по маршруту Дзержинск — Нижний Новгород. Как сообщает ГЖД в соцсетях, это решение направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров в пределах Нижегородской агломерации.

Состав из четырех вагонов начнет курсировать с 3 марта и будет ходить по маршруту по рабочим дням. Из Дзержинска электричка будет оправляться в 6:50 и прибывать в Нижний Новгород в 7:20, делая по пути остановку на станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Еще увеличен состав электрички №6151, которая следует по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск. Теперь он состоит из 8 вагонов. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 5:33, а прибытие в Дзержинск — на 6:00.

Ранее сообщалось, что тарифы на проезд в электричках в Нижегородской области изменились с 15 января.

Также сообщалось, что время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут.