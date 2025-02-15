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Общество

Нижегородским журналистам показали благоустроенные объекты Арзамаса

18 февраля 2025 17:42  [152] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Очередное выездное заседание Клуба парламентских журналистов, созданное по инициативе спикера ЗСНО Евгения Люлина, состоялось в Арзамасе. Представители СМИ вместе с депутатами Заксобрания от Арзамаса Дмитрием Красновым и Николаем Упирвицким совершили экскурсию по городу и познакомились с достопримечательностями. 

Первой точкой визита стала Выездновская школа. Журналистам рассказали о патриотической работе, которая проводится в образовательном учреждении. Так, руководство школы создало и активно поддерживает музей имени Героя СССР, уроженца Выездного Алексея Куликова. В этом музее собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны, включая образцы оружия, письма с фронта, награды ВОВ и другие. На базе образовательного учреждения работает патриотический клуб "Следопыт", его участники ездят в экспедиции по поискам останков солдат, погибших в годы ВОВ. В школе проводятся уроки Мужества, действует отряд юнармии. Парламентарии пожелали учащимся хороших успехов в учебе и внеурочной деятельности. Также Дмитрий Краснов и Николай Упирвицкий возложили в Арзамасе цветы к вечному огню в парке Гайдара и к памятному знаку, установленному в честь бойцов СВО. 

Затем для гостей устроили пешеходную экскурсию по улице Карла Маркса, а в роли гида выступил заместитель главы Арзамаса Александр Матвеев. После благоустройства, выполненного в 2021-2024 годах, улица стала частично пешеходной, а все дома были отремонтированы в единой стилистике, с покрашенными фасадами и заборами. Как отметил Николай Упирвицкий в беседе с корреспондентом НИА "Нижний Новгород", он получил множество положительных обращений от арзамасцев после выполнения работ по преображению центральной части города. В свою очередь, Александр Матвеев добавил, что эти работы еще продолжаются, в городе на ближайшее время запланировано благоустройство трех скверов, а также ремонт и реставрация нескольких церквей.

В музее Гайдара собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о великом творческом наследии советского писателя, который юные годы жизни провел в Арзамасе. На территорию перевезли и воссоздали дом, где жил Гайдар. Парламентарии отметили важность популяризации творческого наследия Гайдара среди подрастающего поколения. Кроме того, еще одним проектом музея стало воссоздание цеха по изготовлению карамели. В Арзамасе готовятся к популяризации брэнда "Арзамасская карамель", известного еще с XIX века. А в библиотеке имени Гайдара, отремонтированной по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура" депутаты ознакомились с деятельностью культурного учреждения. Здесь создано несколько пространств: это читальная зона, детская игровая зона с большими шахматами, экспозиция, посвященная жизни Аркадия Гайдара в Арзамасе, а также стенд с книгами об участниках специальной военной операции. 

Ну и, само собой, финальным аккордом поездки в Арзамас стало посещение Соборной площади и уникальных храмов города. Воскресенский собор, Николаевский монастырь, а также еще несколько церквей и Соборная площадь уже отремонтированы и поражают своим величием. По словам Александра Матвеева, в экономике города туризм занимает пока немного, порядка 0,6%, однако очевидно, что этот показатель в ближайшие годы вырастет на порядок. Расположенный на территории Воскресенского собора Музей патриаршества, по словам Дмитрия Краснова, является уникальным не только для Арзамаса и региона, но и для страны в целом. Экспозиция этого музея включает подробные жизнеописания предстоятелей Русской православной церкви за многовековую историю нашей страны.

"Арзамас сегодня — это не только промышленный центр, но и духовное сердце региона. Он должен стать ещё более популярным и туристически привлекательным. Руководство округа при поддержке депутатов Заксобрания, правительства области делает очень многое - за последние несколько лет город действительно преобразился. Мы рассчитываем на помощь журналистов и надеемся, что, погрузившись в историю,  прикоснувшись к святыням, вы пригласите сюда как можно больше людей. Арзамас - уникальная жемчужина в короне великой России!" - подчеркнул Краснов.

"Знакомство представителей СМИ с районами Нижегородской области - это возможность рассказать о той работе, которая проводится в округах, о решении важных и насущных проблем. Арзамас очень изменился и будет продолжать меняться. Предстоит сделать ещё очень многое. Это важно не только для туристов, но и для улучшения жизни местных жителей, привлечения новых работников на предприятия округа. Арзамас - промышленный центр, поэтому здесь очень актуален кадровый вопрос", - отметил Упирвицкий.

Ранее сообщалось, что экономический потенциал Сокольского района представили журналистам.

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Теги:
Арзамас Благоустройство Законодательное собрание
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