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Общество

Детсад и 8 школ закрыли на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ

18 февраля 2025 15:00  [123] Общество

В Нижегородской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, полностью закрыты на карантин восемь школ и один детский сад.  

Кроме того, из-за вспышек вирусных инфекций на дистанционное обучение переведены 276 классов в различных учебных заведениях, а также 140 групп в садиках.  

По сравнению с предыдущей неделей количество обращений к врачам увеличилось на 300 человек, а общее число заболевших достигло 20 тысяч. Несмотря на это, эпидемиологический порог пока не превышен.  

Ранее специалисты напомнили родителям, что намеренно заражать детей ветрянкой не рекомендуется.

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Теги:
Карантин ОРВИ
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