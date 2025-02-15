Детсад и 8 школ закрыли на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ Общество

В Нижегородской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, полностью закрыты на карантин восемь школ и один детский сад.

Кроме того, из-за вспышек вирусных инфекций на дистанционное обучение переведены 276 классов в различных учебных заведениях, а также 140 групп в садиках.

По сравнению с предыдущей неделей количество обращений к врачам увеличилось на 300 человек, а общее число заболевших достигло 20 тысяч. Несмотря на это, эпидемиологический порог пока не превышен.

Ранее специалисты напомнили родителям, что намеренно заражать детей ветрянкой не рекомендуется.