Роспотребнадзор заявил о начале эпидемии гриппа в Нижегородской области

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В Нижегородской области увеличивается число заболевших респираторными инфекциями. За минувшую неделю к врачам обратились около 19 тысяч человек, сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции, которая прошла в НОИЦ 12 февраля.
"Эпидемические пороги пока не превышены, но с учетом высокой заболеваемости среди детей 7-14 лет можно говорить о начале эпидемии", — отметила эксперт.
По данным лабораторных исследований, 57% случаев ОРВИ вызваны гриппом. Среди наиболее распространенных штаммов — H1N1 и вирус гриппа B. Эти разновидности вошли в состав вакцины, использованной при осенней прививочной кампании.
"H1N1 — вирус с высокой патогенностью, он может вызывать тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации. Если симптомы нарастают или лечение не помогает, важно своевременно обратиться к врачу", — подчеркнула Садыкова.
При этом заболеваемость ковидом в регионе продолжает снижаться. Если в декабре еженедельно фиксировали до 500 случаев, то сейчас — 150-190. В области по-прежнему циркулирует штамм "омикрон", но специалисты не ожидают всплеска заражений, если не произойдет мутации вируса.
Ранее сообщалось, что нижегородские школы и детсады закрылись на карантин из-за ОРВИ.
Также выяснилось, что за год в регионе было зарегистрировано 11 случаев менингита.
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