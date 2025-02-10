Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2025 16:16  [37] Поврежденную плитку на Большой Покровской улице отремонтируют весной
12 февраля 2025 16:09  [44] Российские ученые разрабатывают мРНК-вакцину для лечения рака 
12 февраля 2025 15:57  [107] Строительство 5-го моста через Оку в Нижнем Новгороде стартует в 2025 году
12 февраля 2025 15:44  [112] Роспотребнадзор заявил о начале эпидемии гриппа в Нижегородской области
12 февраля 2025 15:28  [112] Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году
12 февраля 2025 15:16  [114] Спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде вырос на 17%
12 февраля 2025 15:00  [143] Магнитные бури накроют Нижний Новгород до 20 февраля
12 февраля 2025 14:45  [143] Нижегородские ученые приблизились к созданию лекарства от рака
12 февраля 2025 13:59  [164] 11 случаев менингита зарегистрировано в Нижегородской области за год
12 февраля 2025 13:42  [169] Тепло и горячую воду снова включили в центре Нижнего Новгорода
Общество

Роспотребнадзор заявил о начале эпидемии гриппа в Нижегородской области

12 февраля 2025 15:44  [112] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области увеличивается число заболевших респираторными инфекциями. За минувшую неделю к врачам обратились около 19 тысяч человек, сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции, которая прошла в НОИЦ 12 февраля.  

"Эпидемические пороги пока не превышены, но с учетом высокой заболеваемости среди детей 7-14 лет можно говорить о начале эпидемии", — отметила эксперт.  

По данным лабораторных исследований, 57% случаев ОРВИ вызваны гриппом. Среди наиболее распространенных штаммов — H1N1 и вирус гриппа B. Эти разновидности вошли в состав вакцины, использованной при осенней прививочной кампании.  

"H1N1 — вирус с высокой патогенностью, он может вызывать тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации. Если симптомы нарастают или лечение не помогает, важно своевременно обратиться к врачу", — подчеркнула Садыкова.  

При этом заболеваемость ковидом в регионе продолжает снижаться. Если в декабре еженедельно фиксировали до 500 случаев, то сейчас — 150-190. В области по-прежнему циркулирует штамм "омикрон", но специалисты не ожидают всплеска заражений, если не произойдет мутации вируса.

Ранее сообщалось, что нижегородские школы и детсады закрылись на карантин из-за ОРВИ.

Также выяснилось, что за год в регионе было зарегистрировано 11 случаев менингита.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2025 13:41  [171] В Нижегородской области ждут первых укусов клещей уже в марте
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph