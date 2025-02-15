Новый электробусный маршрут запустят в Нижнем Новгороде в марте

С 1 марта в Нижнем Новгороде начнет работу новый электробусный маршрут Э-13. Как сообщили в ЦРТС, он станет заменой упразднённого троллейбусного маршрута №13.
Электробусы будут следовать от Щербинок до площади Минина и Пожарского, обеспечивая транспортное сообщение между этими районами.
Напомним, что работу электробусов №22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели.
Также сообщалось, что два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.
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