Новый электробусный маршрут запустят в Нижнем Новгороде в марте Общество

С 1 марта в Нижнем Новгороде начнет работу новый электробусный маршрут Э-13. Как сообщили в ЦРТС, он станет заменой упразднённого троллейбусного маршрута №13.

Электробусы будут следовать от Щербинок до площади Минина и Пожарского, обеспечивая транспортное сообщение между этими районами.

Напомним, что работу электробусов №22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели.

Также сообщалось, что два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.