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Общество

Нижегородский Минтранс планирует сократить маршрут автобуса А-36

18 января 2025 12:00  [106] Общество

Министерство транспорта Нижегородской области рассматривает возможность сокращения маршрута автобусов А-36 в Нижнем Новгороде до остановки "Мыза".

Как сообщает Центр развития транспортных систем,  это связано с низким уровнем пассажиропотока на участке от остановки "Ближнее Константиново" до "Улицы Сахарова"

Согласно результатам мониторинга, который провела группа ЦРТС, в утренние часы пик с 7:00 до 7:30 на данном отрезке пути в автобус сели всего 6 человек, на остановках "Молококомбинат "Нижегородский", "Поселок "Стройгаз" по одному пассажиру. На других остановках не было ни одного пассажира.

Напомним, что маршрут А-36 возобновил свою работу с 1 января текущего года после длительного периода полной остановки. Также следует отметить, что на маршруте работал всего 1 автобус. Перевозчику направлено предостережение о нарушении условий контракта, ему грозит штраф.

Ранее сообщалось, что интервалы движения электробусов Э-9 и Э-17 сократят в час пик в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городское хозяйство Общественный транспорт Транспорт
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