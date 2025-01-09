Нижегородский Минтранс планирует сократить маршрут автобуса А-36 Общество

Министерство транспорта Нижегородской области рассматривает возможность сокращения маршрута автобусов А-36 в Нижнем Новгороде до остановки "Мыза".

Как сообщает Центр развития транспортных систем, это связано с низким уровнем пассажиропотока на участке от остановки "Ближнее Константиново" до "Улицы Сахарова"

Согласно результатам мониторинга, который провела группа ЦРТС, в утренние часы пик с 7:00 до 7:30 на данном отрезке пути в автобус сели всего 6 человек, на остановках "Молококомбинат "Нижегородский", "Поселок "Стройгаз" по одному пассажиру. На других остановках не было ни одного пассажира.

Напомним, что маршрут А-36 возобновил свою работу с 1 января текущего года после длительного периода полной остановки. Также следует отметить, что на маршруте работал всего 1 автобус. Перевозчику направлено предостережение о нарушении условий контракта, ему грозит штраф.

Ранее сообщалось, что интервалы движения электробусов Э-9 и Э-17 сократят в час пик в Нижнем Новгороде.