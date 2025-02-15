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Общество

Метростроевцы готовятся встречать щит "Владимир" на площади Свободы

18 февраля 2025 15:14  [86] Общество

Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" в ближайшее время завершит свой первый этап работы и прибудет на площадь Свободы. В преддверии его прибытия ведутся подготовительные работы, сообщает Telegram-канал "МетроНН".  

Щит начал движение от площади Сенной в конце весны 2024 года. Чтобы принять 80-метровую установку, строители заранее возвели на площади Свободы монолитную "стену в грунте".  

После прибытия "Владимир" предстоит разобрать и перевезти обратно в стартовый котлован на Сенной площади, где он продолжит прокладывать второй тоннель.  

Специалисты уже начали возводить платформу для крана, который будет извлекать составные части тоннелепроходческого комплекса из демонтажной камеры. Монолитное железобетонное основание рассчитано на технику грузоподъёмностью до 700 тонн.  

Строительство площадки займёт около десяти дней. Для её возведения потребуется более 48 тонн металла и 168 кубометров бетона. На данный момент рабочие завершают вязку арматуры, после чего начнётся следующий этап подготовки.

Напомним, что щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Метро Строительство
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