"Флаг Украины" заметили на стене детского центра в Павлове Общество

Фото: Telegram-канал Нижний №1

Жители Павлова возмутились из-за "флага Украины", который они якобы видели в окнах местной метрологической лаборатории.

Как сообщает Telegram-канал Нижний №1, здание находится по адресу улица Конопляная, 22. Там работает Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний и ещё несколько организаций. В окне бдительные граждане заметили сочетания синего и жёлтого цветов.

Но оказалось, что тревога была напрасной. Сотрудники здания показали, что на самом деле в комнате помимо синей и желтой полосы, есть ещё розовые и зелёные. Само помещение приспособлено в качестве разноцветного уголка для детей.

Ранее сообщалось, что флаг нижегородского Дзержинска появился в одноименном городе ДНР.