Почти 3,5 млн нарушений ПДД выявили в Нижегородской области в прошлом году Общество

Почти 3,5 млн нарушений правил безопасности дорожного движения выявили в Нижегородской области по итогам 2024 года.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального МВД, в общей сложности за истекший период Госавтоинспекцией возбуждено 3 516 165 дел об административных правонарушениях.

Чаще всего водителей в Нижегородской области привлекают к ответственности за превышение скорости.

Ранее нижегородским водителям напомнили об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Также сообщалось, что Госдума одобрила значительное повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января 2025 года.