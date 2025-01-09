Почти 3,5 млн нарушений ПДД выявили в Нижегородской области в прошлом году

Почти 3,5 млн нарушений правил безопасности дорожного движения выявили в Нижегородской области по итогам 2024 года.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального МВД, в общей сложности за истекший период Госавтоинспекцией возбуждено 3 516 165 дел об административных правонарушениях.
Чаще всего водителей в Нижегородской области привлекают к ответственности за превышение скорости.
Ранее нижегородским водителям напомнили об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Также сообщалось, что Госдума одобрила значительное повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января 2025 года.
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