Зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины, обвиняемой в убийстве сожителя. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, преступление произошло в ноябре 2024 года в деревне Афонино. В ходе ссоры в квартире на улице Зеленая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила 51-летнего мужчину кухонным ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

После задержания подозреваемая была заключена под стражу по решению суда. Теперь ей предстоит ответить перед законом по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").