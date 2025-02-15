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Происшествия

Молодой нижегородец пытался зарезать собственного отца

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода ведётся расследование уголовного дела о покушении на убийство.

Как сообщает СУ СК России по региону, 14 февраля в квартире на бульваре 60-летия Октября произошёл конфликт между обвиняемым и его отцом. Во время ссоры молодой человек несколько раз ударил отца ножом в шею. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Благодаря этому мужчина остался жив.

Обвиняемый, который полностью признал свою вину, по решению суда заключен под стражу. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, которые установят все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые привели к этому инциденту.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в покушении на убийство установили в Нижнем Новгороде спустя 5 лет.

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Теги:
Советский район Убийство Уголовное дело
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