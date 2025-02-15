Нижегородцам выписали более 5 тысяч штрафов за парковку на местах для инвалидов Общество

В 2024 году в Нижегородской области за нарушение правил остановки либо стоянки в местах для инвалидов водителям выписали 5 632 штрафа, из которых 5 279 уже оплачены. Как сообщает pravda-nn.ru, такие данные редакции предоставили в нижегородской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, за январь 2025 года сотрудники ГАИ вынесли 83 постановления об административном правонарушении, 56 из них были оплачены. Помимо этого, за незаконное использование знака "Инвалид" выписали 49 штрафов, из которых 42 оплачены.

Стоит отметить, что размещение транспортных средств на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, представляет собой административное нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Помимо штрафа владелец транспортного средства будет обязан оплатить расходы, связанные с эвакуацией автомобиля и его хранением на специализированной стоянке.

Сообщить о неправомерной парковке можно в дежурную часть территориального органа МВД. Обратиться можно на бумажном носителе по почте, через сервис "Прием обращений граждан и организаций" на сайте 52.мвд.рф или в почтовом ящике на первом этаже здания УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области на улице Стрелка, 3.

Для рассмотрения дела потребуется информация о дате, времени, координатах происшествия и дорожных условиях, а также четкие фото или видеоматериалы. Вознаграждение за информацию не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода ужесточили контроль за парковкой на тротуарах.