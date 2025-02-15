Портовой кран на Стрелке обрел подсветку

Фото:
Подсветка появилась на арт-объекте "Портовый кран", установленном на нижегородской Стрелке.
Как сообщает информационное агентство "НТА-Приволжье", очевидцы сравнивают 50-метровую конструкцию с гигантским роботом, динозавром и даже со "злым зайцем" из мультфильма "Ну, погоди!".
Отмечается, что подсветка позволяет менять цвета и режимы освещения. Монтажные работы по установке освещения проводились накануне.
Напомним, один из главных символов нижегородской Стрелки - портовый кран - был установлен недалеко от выставочного пакгауза летом 2024 года. Портальный кран КПМ 30-35-10,5 нашли на территории завода "Красное Сормово". Детали крана перевезли на место установки с помощью спецтехники в несколько очередей.
Ранее сообщалось, что современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+