На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2025 11:37  [10] Почему важно обращаться в специализированные сервисные центры
19 февраля 2025 11:34  [12] Почему Битрикс24 стал выбором для бизнеса?
19 февраля 2025 11:33  [10] Как производительность цветной печати влияет на успех типографии
19 февраля 2025 10:51  [104] Портовой кран на Стрелке обрел подсветку
19 февраля 2025 10:46  [79] Олег Трофимов: "Программа "Герои. Нижегородская область" приведет в органы управления настоящих патриотов"
19 февраля 2025 10:41  [99] Нижегородцев ждет резкое потепление в марте
19 февраля 2025 10:40  [96] Международная выставка-форум гостеприимства регионов "Интурмаркет" впервые пройдет в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 10:38  [81] Перевозку биоматериалов между медучреждениями с помощью беспилотника впервые успешно выполнили в Нижегородской области
19 февраля 2025 10:21  [102] Нижегородскому военному госпиталю передали новое медицинское оборудование
19 февраля 2025 10:15  [134] Нижегородцам выписали более 5 тысяч штрафов за парковку на местах для инвалидов
Общество

Портовой кран на Стрелке обрел подсветку

19 февраля 2025 10:51  [104] Общество

Фото: ИРГСНО

Подсветка появилась на арт-объекте "Портовый кран", установленном на нижегородской Стрелке.

Как сообщает информационное агентство "НТА-Приволжье", очевидцы сравнивают 50-метровую конструкцию с гигантским роботом, динозавром и даже со "злым зайцем" из мультфильма "Ну, погоди!".

Отмечается, что подсветка позволяет менять цвета и режимы освещения. Монтажные работы по установке освещения проводились накануне.

Напомним, один из главных символов нижегородской Стрелки - портовый кран - был установлен недалеко от выставочного пакгауза летом 2024 года. Портальный кран КПМ 30-35-10,5 нашли на территории завода "Красное Сормово". Детали крана перевезли на место установки с помощью спецтехники в несколько очередей.

Ранее сообщалось, что современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке. 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Стрелка
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2025 15:33  [584] Инвестпроекты по использованию ОКН на Стрелке в Нижнем Новгороде находятся на обсуждении
14 декабря 2024 17:33  [1519] Современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке в Нижнем Новгороде 
28 июня 2024 11:38  [989] Монтаж 50-метрового портового крана стартовал на Стрелке в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph