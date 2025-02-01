Участники Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Нижнего Новгорода Общество

15 января, на заседании российского оргкомитета "Победа" Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны удостоить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин". Также глава государства обратился с просьбой к губернаторам и мэрам в самое ближайшее время встретиться с участниками войны лично и решить проблемы, которые беспокоят ветеранов.

Поручение главы государства было сразу же принято к исполнению во многих регионах России. Органы законодательной и исполнительной власти на местах, а также органы местного самоуправления запустили необходимые процедуры для того, чтобы ветераны получили статус "Почетных граждан" как можно быстрее.

3 февраля глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем Тelegram-канале, что обсудил этот вопрос с участницей Сталинградской битвы, Почётным гражданином города Александрой Нестеренко и принял решение обратиться "с этой инициативой к депутатам городской Думы для дальнейшего претворения в жизнь". Процесс начался и Нижнем Новгороде.

Мы предложили экспертам оценить значимость предложения Главы государства как для ветеранов, так и для всех граждан, живущих в стране, которая готовится отметить 80-летие Великой Победы, а также предложить свои идеи, относительно того, что сегодня еще можно сделать для ветеранов Великой Отечественной войны.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Ветераны Великой Отечественной войны - уникальные во всех смыслах люди. Они - живые свидетели и творцы народного подвига, память о котором становится с каждым годом все ярче, вопреки законам времени. Вечно молодые и словно бессмертные, они смотрят на нас с экранов кинотеатров глазами самых популярных и талантливых современных актеров, песни их молодости становятся хитами сегодняшнего дня, а памятные даты - светлые и скорбные - наполнены непривычно сильными эмоциями. Очередной Юбилей Победы - это повод еще раз выразить особую благодарность ветеранам".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Во всей этой истории "напрягает" один момент. "Почетный гражданин" - это статус, присваиваемый на муниципальном уровне, решением местных властей. Почему, такое предложение родилось в федеральном ведомстве и потребовало "постановки задачи" от Президента страны? Хорошо, что муниципальные и региональные власти "услышали" и быстро отреагировали. Вопрос в том, почему такая инициатива, где бы она не "родилась", потребовала поощрения сверху. Подобные инициативы, относящиеся не только к ветеранам, должны возникать именно на местном уровне, как самом приближенном к проблемам жителей. И получать известность и поддержку на низовом уровне благодаря СМИ и контактам между муниципалитетами. Создается впечатление, что местные органы власти и самоуправления, полностью сосредоточились исключительно на коммунально-хозяйственной функции".

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, кандидат политических наук, доцент:

"Сегодня нет такой меры, которая могла бы показаться избыточной для того, чтоб поддержать живущих среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, или послужить увековечению памяти их героического подвига. Однако, одновременно с внедрением различных мер поддержки необходимо тщательно проработать их доступность для ветеранов. Это тоже очень важный вопрос. Например, в Нижнем Новгороде уже начался процесс присвоения званий "почетный гражданин" ветеранам, а как быть с фронтовиками живущими в Нижегородской области? Сегодня, принимая решение об присвоении ветеранам почетного звания, важно учесть имеющийся опыт и действовать быстро, но максимально деликатно, потому что ошибки можно уже не исправить".

Андрей Чугунов, журналист:

"По данным СМИ, в Нижнем Новгороде живут 56 фронтовиков, принимавших непосредственное участие в боях во время Великой Отечественной войны.

Поэтому, вторая часть просьбы президента к муниципальным властям — встретиться с участниками войны лично и решить проблемы, которые беспокоят ветеранов — вполне выполнима для Юрия Шалабаева: до юбилея — 9 недель. Главное после юбилея продолжать помнить о каждом. Ну, а выполнение первой части (присвоение звания "Почетного гражданина") вообще не вызывает проблем: бюрократические "затыки" легко преодолеют депутаты Гордумы, а моральных вопросов просто нет. Участники Великой Отечественной заслужили почет и уважение еще тогда — 80 лет назад.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС призывает помнить о ветеранах всегда:

"Не так много осталось их - героев тех страшных лет. И главное - помнить о ветеранах не только в преддверии 80-летней годовщины победы, но и в остальное время. Здесь в равной мере ценны внимание – звание "Почетный гражданин" и материальная помощь. Размышляя о том, что же сейчас можно еще сделать для ветеранов Великой Отечественной войны, полагаю, комфортный быт и вовремя оказанные необходимые медицинские услуги будут иметь первостепенное значение".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"