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Незаконный склад оружия нашли у жителя Нижегородской области

19 февраля 2025 11:20  [67] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В поселке Северный Варнавинского района у местного жителя нашли нелегальное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Полицейские поучили оперативную информацию о том, что местный житель хранит огнестрельное оружие и боеприпасы. В итоге во время оперативных мероприятий стражи порядка обнаружили и изъяли целый арсенал: мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, автомат и два магазина к нему, два иностранных пистолета, а также еще несколько пистолетов различного типа и множество патронов.

Все найденное оружие направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД для проведения баллистической экспертизы.

По факту хранения нелегальных боеприпасов на мужчина завели уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый рассказал полицейским, что оружие он якобы нашел в июне прошлого года. Гражданин задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Варнавинский район Оружие Уголовное дело
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