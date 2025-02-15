Угрожавшего взрывом банка мужчину поймали в Сарове Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Сарове поймали 58-летнего мужчину, угрожавшего взорвать банк. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Из отделения банка на улице Курчатова в полицию поступил вызов. Правоохранителям рассказали, что в отделении банка зашел мужчина и угрожает устроить взрыв.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Помещения банка и прилегающую территорию проверили на предмет нахождения взрывчатых веществ, которых в итоге не обнаружили.

На гражданина завели дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма. За совершение подобного деяния мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. также отмечается. что на время следствия подозреваемый помещен в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что нижегородка умерла в больнице после ДТП с автобусом в Канавине.