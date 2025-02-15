Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 февраля 2025 11:39  [38] Угрожавшего взрывом банка мужчину поймали в Сарове
19 февраля 2025 11:20  [73] Незаконный склад оружия нашли у жителя Нижегородской области
19 февраля 2025 10:09  [118] Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минэкологии
19 февраля 2025 07:30  [214] Зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом
18 февраля 2025 19:49  [273] Шесть нижегородок получили условку за организацию подпольного казино
18 февраля 2025 19:00  [406] Экс-спикеру нижегородской думы Лавричеву продлили арест до 26 апреля
18 февраля 2025 18:32  [351] Нижегородца арестовали в Таиланде после обращения в суд по делу о ДТП
18 февраля 2025 18:03  [326] Подследственного нижегородца арестовали после отправки на СВО
18 февраля 2025 16:32  [266] Мошенники обманули жителей Нижегородской области на 55 млн рублей
18 февраля 2025 15:46  [337] За год нижегородские полицейские задержали 8 проституток
Происшествия

Угрожавшего взрывом банка мужчину поймали в Сарове

19 февраля 2025 11:39  [38] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Сарове поймали 58-летнего мужчину, угрожавшего взорвать банк. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Из отделения банка на улице Курчатова в полицию поступил вызов. Правоохранителям рассказали, что в отделении банка зашел мужчина и угрожает устроить взрыв.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Помещения банка и прилегающую территорию проверили на предмет нахождения взрывчатых веществ, которых в итоге не обнаружили.

На гражданина завели дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма. За совершение подобного деяния мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. также отмечается. что на время следствия подозреваемый помещен в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что нижегородка умерла в больнице после ДТП с автобусом в Канавине.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 07:30  [214] Зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом
17 февраля 2025 08:21  [592] Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде
13 февраля 2025 10:47  [399] Подозреваемую в покушении на убийство установили в Нижнем Новгороде спустя 5 лет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph