Угрожавшего взрывом банка мужчину поймали в Сарове

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В Сарове поймали 58-летнего мужчину, угрожавшего взорвать банк. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.
Из отделения банка на улице Курчатова в полицию поступил вызов. Правоохранителям рассказали, что в отделении банка зашел мужчина и угрожает устроить взрыв.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Помещения банка и прилегающую территорию проверили на предмет нахождения взрывчатых веществ, которых в итоге не обнаружили.
На гражданина завели дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма. За совершение подобного деяния мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. также отмечается. что на время следствия подозреваемый помещен в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось, что нижегородка умерла в больнице после ДТП с автобусом в Канавине.
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