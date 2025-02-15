Рейсы до Минска и Уфы задержали из Нижнего Новгорода 19 февраля

Два рейса задержали из нижегородского аэропорта "Чкалов" в среду, 19 февраля. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.
Речь идет о направлениях в Минск и Уфу, обслуживаемых авиаперевозчиком Ikar.
Так, вылет из Нижнего Новгорода в Минск перенесен с 12:20 на 19:25. В столицу Башкирии из "Чкалова" получится вылететь не в 18:45, а только в 00:55.
Ранее сообщалось, что Red Wings добавляет второй рейс из Нижнего Новгорода в Ереван.
Кроме того, "Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх.
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