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Общество

Рейсы до Минска и Уфы задержали из Нижнего Новгорода 19 февраля

19 февраля 2025 12:11  [106] Общество

Два рейса задержали из нижегородского аэропорта "Чкалов" в среду, 19 февраля. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Речь идет о направлениях в Минск и Уфу, обслуживаемых авиаперевозчиком Ikar. 

Так, вылет из Нижнего Новгорода в Минск перенесен с 12:20 на 19:25. В столицу Башкирии из "Чкалова" получится вылететь не в 18:45, а только в 00:55.

Ранее сообщалось, что Red Wings добавляет второй рейс из Нижнего Новгорода в Ереван.

Кроме того, "Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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