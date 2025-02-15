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Общество

Нижегородские села получат более 1,7 млрд рублей на развитие в 2025 году

19 февраля 2025 12:09  [100] Общество

В 2025 году на развитие сельских территорий Нижегородской области направят более 1,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Финансирование будет распределено следующим образом: почти 1,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета, около 400 млн рублей – из областного.  

Координирует реализацию программы министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. В ближайший год в Нижегородской области планируют осуществить 139 проектов по благоустройству. Среди них – строительство 53 индивидуальных жилых домов, а также прокладка дорог к трем сельхозпредприятиям. Кроме того, стартовала работа над тремя масштабными проектами по комплексному развитию территорий в Большеболдинском, Семеновском и Вознесенском округах. Всего программа затронет 39 муниципалитетов области.  

КРСТ реализуется в регионе с 2020 года. За этот период на развитие сельских территорий направлено свыше 5,3 млрд рублей. Только в 2024 году в рамках программы построен детский сад на 240 мест и социальный центр в Городце, благоустроены 143 территории, а 34 семьи получили жилье по договорам найма.  

"Реализация программы стала одной из ключевых тем на заседании профильного комитета Законодательного собрания. Важно, что построенные дома предоставляются не только работникам АПК, но и сотрудникам социальной сферы. Уверен, что все запланированные проекты будут выполнены в срок", – заявил председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

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Теги:
КРТ
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