Нижегородские села получат более 1,7 млрд рублей на развитие в 2025 году Общество

В 2025 году на развитие сельских территорий Нижегородской области направят более 1,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Финансирование будет распределено следующим образом: почти 1,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета, около 400 млн рублей – из областного.

Координирует реализацию программы министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. В ближайший год в Нижегородской области планируют осуществить 139 проектов по благоустройству. Среди них – строительство 53 индивидуальных жилых домов, а также прокладка дорог к трем сельхозпредприятиям. Кроме того, стартовала работа над тремя масштабными проектами по комплексному развитию территорий в Большеболдинском, Семеновском и Вознесенском округах. Всего программа затронет 39 муниципалитетов области.

КРСТ реализуется в регионе с 2020 года. За этот период на развитие сельских территорий направлено свыше 5,3 млрд рублей. Только в 2024 году в рамках программы построен детский сад на 240 мест и социальный центр в Городце, благоустроены 143 территории, а 34 семьи получили жилье по договорам найма.

"Реализация программы стала одной из ключевых тем на заседании профильного комитета Законодательного собрания. Важно, что построенные дома предоставляются не только работникам АПК, но и сотрудникам социальной сферы. Уверен, что все запланированные проекты будут выполнены в срок", – заявил председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.