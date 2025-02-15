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Происшествия

Нижегородца задержали за кражу более 2 млн рублей с банковской карты

19 февраля 2025 20:23  [76] Происшествия

В Нижегородской области задержали мужчину, который подозревается в краже более 2 млн рублей с банковской карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в ноябре в полицию обратился житель города Чкаловска, который сообщил о пропаже крупной суммы денег с его банковской карты.

Полицейские установили, что в августе прошлого года потерпевший познакомился с 30-летним мужчиной. Новый знакомый помог ему открыть банковский счёт, на который должны были поступать денежные средства. Он оформил несколько банковских карт, одну из которых отдал потерпевшему, а вторую оставил себе. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что с его банковского счёта были списаны все деньги.

Во время расследования было установлено, что к этому преступлению причастен житель Дзержинска. Ранее он был судим за имущественные преступления. С конца августа до середины сентября прошлого года злоумышленник обналичил деньги в банкоматах Петербурга, Дзержинска и Йошкар-Олы. Общая сумма превысила 2 млн рублей. Во время обыска у него в квартире были обнаружены и изъяты другие банковские карты, владельцы которых в настоящее время устанавливаются.

Мужчине предъявлено обвинение. Решением суда он помещен в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские передали в суд дело о банковских махинациях с 84 эпизодами.

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Теги:
Деньги Кража
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