Почти 100 млн рублей направят на ремонт федеральных трасс в Нижегородской области Общество

ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" выбирает подрядчика для ремонта участков федеральных трасс в Нижегородской области. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации, на эти цели выделено не менее 99,9 млн рублей.

Речь идет об устранении дефектов дорожного полотна на автодорогах общего пользования федерального значения. В частности, победитель электронного аукциона обязуется устранить деформации и повреждения трасс, а также укрепить обочины.

По условиям контракта будущий подрядчик также дает гарантию 1 год на выполненные работы.

Ремонт необходимо выполнить до 31 августа 2025 года.

Напомним, что несколько дорог отремонтируют в Борском округе в 2025 году.