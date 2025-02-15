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Общество

Мининский университет занял 1-е место в рейтинге вузов ПФО

20 февраля 2025 11:54  [39] Общество

Фото: НГПУ имени Минина

Рейтинговое агентство RAEX представило новый выпуск локальных рейтингов вузов России, охватывающий восемь федеральных округов. В исследование включены 295 учебных заведений из 79 регионов страны.  

Наибольшее количество вузов представлено в рейтинге Центрального федерального округа – 84 университета. ПФО занимает вторую позицию с 53 вузами, а в остальных округах в число участников вошли от 18 до 33 учебных заведений.  

Гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков отметил, что в методологии рейтинга учитываются особенности работы региональных вузов. Чтобы сосредоточиться на локальных лидерах, из списка были исключены университеты, входящие в глобальные и национальные рейтинги, такие как "Три миссии университета" и RAEX-100.  

По данным исследования, значительный рост позиций продемонстрировали медицинские и педагогические вузы – у 60 % из них улучшились показатели. В то же время классические университеты уступили свои позиции – более половины таких вузов ухудшили результаты по сравнению с прошлым годом.  

В локальный рейтинг Приволжского федерального округа вошли 53 университета, среди которых шесть представляют Нижний Новгород. Лидером рейтинга стал Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет), который поднялся на первую строчку, обогнав прошлогоднего лидера. Второе место занял Вятский государственный университет (Кировская область), а третьим стал Чувашский государственный университет имени Ульянова.  

Кроме Мининского университета в число лучших вузов Приволжского округа вошли также НГЛУ, ННГАСУ, Княгининский университет, ВГУВТ и НГАТУ.

Ранее сообщалось, что три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира.

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Теги:
Вузы Рейтинг
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