Ректор Трофимов высказался о новых правилах поступления в ННГУ Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов в своем Telegram-канале высказался по поводу изменения правил поступления в вуз в 2025 году.

Ректор подчеркнул, что изменения в списке вступительных испытаний не являются инициативой университета. По его словам, они были введены приказом Минобрнауки №820, который утверждает перечень вступительных испытаний для приема на образовательные программы высшего образования, включая бакалавриат и специалитет.

Олег Трофимов также указал, что для удобства поступающих университет решил не вносить радикальные изменения в список вступительных экзаменов по сравнению с 2024 годом и оставил возможность поступления по результатам трех вступительных испытаний.

Изменения в перечне предметов произошли только в тех случаях, когда некоторые предметы были исключены из нового списка или добавлены новые для конкретных направлений, добавил руководитель ННГУ. Он выразил уверенность, что эти изменения не окажут значительного влияния на процесс поступления в 2025 году.

Подробнее о правилах поступления в нижегородские вузы можно прочитать тут.