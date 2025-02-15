Иностранные компании готовятся вернуться на российский рынок Бизнес

Более 300 зарубежных компаний, ранее покинувших Россию, выразили готовность возобновить свою работу в стране. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с 360.ru.

По его словам, процесс возвращения уже запущен. В 2023 году в Россию вернулись около 20 компаний, осознавших потери после ухода с рынка. В 2024 году этот список пополнили еще 240 организаций, и их число продолжает расти.

Аксаков уточнил, что интерес к российскому рынку проявляют компании из разных сфер: автомобилестроения, электроники, приборостроения, торговли и телекоммуникаций. Среди конкретных брендов он назвал Samsung и Hyundai.

По его словам, сигналы о возвращении телекоммуникационных компаний начали поступать еще в конце прошлого года. Сейчас, на фоне активных переговоров по геополитическим вопросам, этот процесс может ускориться.

Компании, которые ранее передали свои активы в управление российским партнерам, могут вернуться разными способами, включая слияния и ребрендинг.

"Например, McDonald’s передал свои площади российской сети, которая успешно работает на рынке. Сейчас обсуждается вариант объединения брендов, что может сделать компанию еще более привлекательной", — пояснил Аксаков.

Отдельно депутат отметил возможность возвращения в Россию Visa и Mastercard. При этом он подчеркнул, что национальная платежная система "Мир" значительно укрепила свои позиции, однако из-за санкций ее распространение за границей остается ограниченным.

"Если американские платежные системы снова начнут работать в России, это может стать сигналом для признания карты 'Мир' на международном уровне. Думаю, что этот вопрос получит поддержку и на политическом уровне", — отметил Аксаков.

Ранее о возможном возвращении международных платежных систем в Россию высказалась заместитель декана факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Екатерина Сучкова.