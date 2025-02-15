Еще пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под КРТ

Пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под комплексное развитие в 2025 году. Об этом стало известно по итогам очередного заседания комитета по градостроительству и земельным отношениям нижегородского Заксобрания.
Согласно озвученным данным, под застройку планируются территории в границах улиц Родниковой, Генкина, Полтавской и Высоковский проезд. Также в план КРТ включены площадки в микрорайоне "Караваиха", на улицах Бонч-Бруевича, Деловой, а также участок в границах улиц Белинского, Ижорской и Невзоровых.
Кроме того, в Дзержинске проект КРТ предполагается реализовать в микрорайоне Западный-3.
По расчетам, такие механизмы позволит возвести в регионе дополнительно почти 1,2 млн кв. метров жилья и сопутствующей инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что второй аукцион комплексного развития территории планируется провести в Сарове.
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