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Еще пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под КРТ

19 февраля 2025 15:59  [74] Общество

Пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под комплексное развитие в 2025 году. Об этом стало известно по итогам очередного заседания комитета по градостроительству и земельным отношениям нижегородского Заксобрания.

Согласно озвученным данным, под застройку планируются территории в границах улиц Родниковой, Генкина, Полтавской и Высоковский проезд. Также в план КРТ включены площадки в микрорайоне "Караваиха", на улицах Бонч-Бруевича, Деловой, а также участок в границах улиц Белинского, Ижорской и Невзоровых.

Кроме того, в Дзержинске проект КРТ предполагается реализовать в микрорайоне Западный-3.

По расчетам, такие механизмы позволит возвести в регионе дополнительно почти 1,2 млн кв. метров жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что второй аукцион комплексного развития территории планируется провести в Сарове.

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Теги:
Жилье КРТ Строительство
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