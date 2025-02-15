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Общество

Беременные студентки в Нижегородской области смогут получить единовременную выплату

19 февраля 2025 15:03  [135] Общество

В Нижегородской области начала действовать новая мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости. Она предусмотрена в рамках федерального проекта "демографическое меню", который реализуется Минтрудом России в составе национального проекта "Семья". Об этом сообщили в облправительстве.

По информации регионального министерства социальной политики, беременные студентки, обучающиеся очно в российских колледжах и вузах, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.  

Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий:  

- иметь постоянную или временную регистрацию в Нижегородской области (при отсутствии прописки в другом регионе РФ);  
- обучаться на очной форме в учебном заведении среднего профессионального или высшего образования;  
- срок беременности должен составлять не менее 12 недель;  
- встать на учет в нижегородской медицинской организации не ранее 1 января 2025 года.  

Выплату можно оформить вплоть до рождения ребенка.  

Подать документы уже сейчас можно в управление социальной защиты населения по месту жительства или по месту учебы. В ближайшее время появится возможность подачи заявлений через МФЦ и региональный портал "Госуслуги".  

К заявлению необходимо приложить справку из медучреждения о постановке на учет по беременности и документ из образовательной организации, подтверждающий очную форму обучения.  

Напомним, что в области уже действует еще одна инициатива "демографического меню" – выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях.  

В 2025 году в регионе планируется внедрение еще трех новых инициатив: пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных; проект "Социальная няня" для многодетных и студенческих семей; помощь семьям в подготовке к ЭКО.  

Общий объем финансирования пяти мер поддержки в регионе составит более 1,5 млрд рублей в течение трех лет.  

Сообщалось, что подводя итоги Года семьи, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи. В рамках этой стратегии был разработан проект "ОСНОВА – нижегородский проект жизни", направленный на укрепление демографической устойчивости.  

Проект предусматривает увеличение регионального материнского капитала. С 1 июля 2025 года семьи смогут получить до 1 млн рублей за рождение первого, второго, третьего и последующих детей. Эти выплаты будут называться "Основа".  

Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетных направлений нового национального проекта "Семья", который с 2025 года заменяет нацпроект "Демография". Решение о его запуске принял президент России Владимир Путин.

Ранее нижегородцам рассказали, на что потратить новые выплаты за рождение детей.

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Теги:
Нацпроект Семья Студенты
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