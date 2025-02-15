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Объемы жилищного строительства увеличили в Нижегородской области

19 февраля 2025 15:40  [101] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты обсудили динамику строительства многоквартирных жилых домов в регионе, а также планы на 2025 год.  Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев сообщил, что в 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 8% превышает показатель 2023 года. Из них 750 тысяч квадратных метров пришлось на многоквартирные дома (+2,1%), а 1,26 миллиона квадратных метров — на индивидуальное жилищное строительство (+12%).  

Наибольший объем ввода жилья зафиксирован в Нижнем Новгороде, значительные показатели также продемонстрировали Кстовский муниципальный округ и Дзержинск. В границах Нижегородской агломерации введено почти 1,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.  

В 2025 году регион планирует сохранить высокие темпы строительства. Ожидается, что в эксплуатацию будет введено не менее 1,728 миллиона квадратных метров жилья, из которых 594 тысячи квадратных метров составят многоквартирные дома, а 1,134 миллиона — индивидуальные жилые дома.  

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что Нижегородская область продолжает занимать ведущие позиции в сфере жилищного строительства. Он отметил, что рост объемов ввода жилья отражает стабильное развитие отрасли и позволяет большему числу граждан улучшить жилищные условия. По его словам, для этого активно осваиваются новые земельные участки, а в 2025 году регион рассчитывает не только удержать, но и увеличить темпы строительства.  

Председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов добавил, что в области уже создан крепкий градостроительный фундамент, благодаря которому удается запускать новые проекты. Он подчеркнул, что изменения в городской среде становятся заметны всем жителям региона.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Строительство
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