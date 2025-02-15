Молочный комплекс построят в Шахунском округе к 2030 году Экономика

Модернизированный молокозавод построят к 2030 году в Шахунском городском округе. Как рассказали в пресс-службе компании "Шахунское молоко", объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей.

Помимо современного производства, на территории округа появится животноводческий комплекс, будет приобретена новая сельхозтехника, а также возведен микрорайон для сотрудников предприятия.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, создание агрокластера по производству и переработке является значимым шагом для региона. Он подчеркнул, что инвестиции не только укрепят местную экономику, но и позволят создать рабочие места, построить жилье для сотрудников, что особенно важно для сельских территорий.

Директор холдинга "Шахунское молоко" Александр Маликов отметил, что модернизация молокозавода позволит значительно увеличить производственные мощности и обеспечить качественное сырьё для переработки. Он также выразил мнение,что реализация проекта может способствовать развитию агротехнологического образования, что, в свою очередь, привлечет молодежь в аграрный сектор.

Замглавы региона Андрей Саносян напомнил, что "Шахунское молоко" является важным партнером для региона, а проекты компании направлены на укрепление продовольственной безопасности и развитие экономики.

Ранее сообщалось, что нижегородские села получат более 1,7 млрд рублей на развитие.