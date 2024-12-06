Более 125 молодых работников предприятий АПК начали получать госвыплаты в 2024 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году 128 молодых работников предприятий агропромышленного комплекса Нижегородской области получили государственную поддержку.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, молодые люди до 35 лет, трудоустроившиеся на предприятия АПК, в течение двух лет получают ежемесячные выплаты. Размер выплат зависит от образования и специальности.

Кроме того, существуют единовременные так называемые "подъемные" пособия в размере 400 и 500 тысяч рублей или 1 млн рублей на улучшение жилищных условия.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, с 2019 года в отрасли были трудоустроены и получили господдержку более 1 тысячи человек. Кроме того, по данным ведомства, в этом году ежемесячные выплаты в размере 6 и 8 тысяч рублей назначены 79 молодым специалистам: агрономам, зоотехникам, ветеринарам, инженерам, технологам переработки сельхозпродукции, экономистам, бухгалтерам.

Также ещё 49 молодых работников самых востребованных массовых профессий начали получать по 4 тысячи рублей: трактористы-машинисты, операторы машинного доения и искусственного осеменения.

62 человека заключили договор с предприятием, взяли на себя обязательство отработать в сельскохозяйственной отрасли региона не менее пяти лет и получили денежное пособие в размере 400 или 500 тысяч рублей, в зависимости от образования). Единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 1 млн рублей оформил один специалист.

В министерстве отметили, что в этом году 37 студентов дневных отделений, которые получают наиболее востребованные сельскохозяйственные специальности на бюджетной основе, заключили соглашения о дальнейшем трудоустройстве с сельхозорганизациями региона, и начали получать персональную аграрную стипендию в размере 3 или 4 тысяч рублей. Стипендия будет выплачиваться им до конца обучения.

В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении единовременной выплаты на улучшение жилищных условий для молодых аграриев до 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что молодым аграриям в Нижегородской области могут вдвое увеличить единовременную выплату.