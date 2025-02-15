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Общество

Опасные бактерии нашли в сливочном масле в Нижегородской области

19 февраля 2025 16:47  [285] Общество

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в образцах сливочного масла.  Об этом сообщили в пресс-службе филиала "ВНИИЗЖ".

Согласно предоставленной информации, с 7 по 17 февраля 2025 года сотрудники отдела пищевой микробиологии и молекулярных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели испытания продукции по заявке заказчика. В результате лабораторных исследований в двух пробах масла были обнаружены БГКП. 

Информация о выявленных нарушениях внесена в автоматизированную систему "Веста". Также составлен "Срочный отчет о выявлении продукции, не соответствующей ветеринарным и санитарным нормам" по форме 4-Вет. Качество и безопасность молочной продукции регулируются требованиями Технического регламента Таможенного союза.  

Бактерии группы кишечной палочки могут представлять опасность для здоровья человека, вызывая пищевые отравления и токсикоинфекции, если в составе присутствуют патогенные штаммы. Кроме того, их наличие ускоряет порчу молочных продуктов, снижает срок годности и ухудшает вкусовые качества, что приводит к финансовым потерям производителей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 10 тонн сливочного масла с неизвестным составом.

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Теги:
Исследование Продовольствие
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