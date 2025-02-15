Застройщик из Белгорода приступит к проекту КРТ на Автозаводе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заключен договор о комплексном развитии еще одной территории в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, речь идет о площадке в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской и Бурденко. Проект, который будет осуществлять ООО "Альфа.Норма" из Белгорода, ведет к улучшению жилищных условий и созданию комфортной городской среды. КРТ на Дьяконова предполагает строительство 90 тысяч квадратных метров жилья для более чем 3 000 человек.

После заключения договора прошло совещание, на котором обсуждались различные организационные вопросы с участием представителя инвестора.

Как подчеркнул зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, интерес застройщиков из других регионов подчеркивает привлекательность Нижнего Новгорода как динамично развивающегося города. Директор "Института развития агломерации Нижегородской области" Михаил Генин добавил, что создание объектов социальной инфраструктуры, таких как детсад и школа, а также развитие инженерных сетей и улично-дорожной инфраструктуры, значительно улучшит качество жизни на Автозаводе.

Также стало известно, что в рамках этого КРТ запланировано озеленение на почти 4 гектарах. Всего же в регионе на сегодня на стадии реализации находятся 18 площадок комплексного развития, 7 из которых – это КРТ жилой застройки.

Как сообщалось ранее, еще пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под КРТ.